新北市第12選區立委選戰激烈，國民黨參選人李永萍昨日下午5時在汐止秀峰市場掃街拜票，並宣傳她的汐止競總成立大會將於本周日在汐止區公所前廣場登場，希望民眾一起來共襄盛舉；另對手民進黨立委參選人賴品妤也沒閒著，早上7點就至汐止車站、中正市場拜票，選戰進入白熱化階段。

李永萍昨日下午5時至汐止秀峰夜市拜票，與攤商打招呼，沿路與支持者握手寒暄，還有民眾看見李永萍，搶著上前拍照，群眾反應相當熱絡。

李永萍除拜票，也提醒大家，禮拜天他將在汐止區公所前成立競選總部，天氣預報當天會是晴天，希望民眾能踴躍參與，共襄盛舉，聽聽她的政見。

李永萍表示，汐止秀峰夜市現在已經做得很好，但如果她當選後，會協助轉型，將文創與傳統夜市作融合，並舉台北市的士東夜市為例，把市場能見度再拉更高讓攤商生意更好、人民有錢發大財。

李永萍還提到，由於秀峰市場位於高架橋下，有民眾反應，只要下雨，市場就會漏水，她已在研擬解決方案，只要她進入立法院一定會全力替汐止鄉親解決地方問題。

另一方面賴品妤沒閒著，她已連續5天於早上7點在汐止火車站路口拜票，昨早還到中正市場掃街，緊接著參加瑞濱里銀髮健康暨環衛宣導餐會、三石萬金協會贈書餐會，搶攻基層選票，第12選區形成激戰。

(中時 )