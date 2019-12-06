11月17日在大家滿滿祝福和愛當中完成終身大事的志玲姊姊，真的太愛大家了！想把這份深深的感動與幸福，和大家一起攜手延續下去，就在本周日，年末的暖心義賣將持續進行。

本月8號是第6次的「志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣」活動，圍繞著幸福的氣氛，義賣現場也將甜蜜加碼，認購義賣物品結帳金額滿2千元，即贈送志玲姊姊和姊夫為大家準備的幸福喜糖，希望大家吃在嘴裡，甜在心裡；結帳金額滿萬元，即可獲得基金會限量訂製款幸福摩天輪造型音樂盒一個。

此外，販售中的2020志玲姊姊慈善年曆，基金會也持續關注大家的反饋建議，除了有別以往的特製相框桌曆外，基金會也緊急趕製了網友們熱烈詢問的歷年同款三角桌曆，義賣活動當日，可於現場預購「年末幸福版」三角桌曆款，此版特別加入了姊姊和姊夫的暖心合照，和大家一起留住最幸福的時刻，桌曆還有贈送黑沃咖啡、京盛宇真愛茶包。

感謝一路以來支持著志玲姊姊慈善年曆的大家，志玲姊姊慈善基金會舉辦了「2020志玲姊姊慈善年曆瘋狂抽獎活動」，獎品內容包含Panasonic空調、淨水器、Dyson吹風機、旅遊機票、威秀電影兌換券等，超過100個中獎機會，是連姊姊都超想要的獎品，回饋給認購年曆的朋友們，只需憑著認購年曆之發票號碼，即可參加兌獎。基金會將於12月25日公布中獎號碼，想要參加活動的朋友請持續關注志玲姊姊慈善基金會臉書及官方網站了解活動相關訊息。

集合大家的愛心，於11月3日舉行的《志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣》義賣總收入19萬7350元，志玲姊姊慈善基金會將善款補足至63萬餘元，已資助項目包括發展遲緩孩童早期療育輔具、原住民舞蹈傳習經費、燒燙傷友身心理重建經費、獨居長者起居關懷，共幫助116位孩童、青少年及長者。

2020慈善年曆又暖又閃，粉絲必收。（志玲姊姊慈善基金會提供）

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