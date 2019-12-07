販賣愛情的美國珠寶品牌蒂芙尼，以162億美元賣給法國LVMH集團。

這場精品業世紀婚禮，有用不完的鈔票，數不盡的名媛富豪，還有令人歎為觀止的算計。

法國精品商酩悅．軒尼詩—路易．威登集團（LVMH）在11月25日宣布，以162億美元（約合新台幣4900億元），全數收購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany & Co.）的股權。以金額計算，這是全世界精品行業，包括珠寶、首飾、服飾、皮件等奢侈品牌，總價金最高的一次併購，也是LVMH稱霸精品時尚產業、鞏固全球龍頭地位，戰略地圖上必須完成的最後一塊拼圖。

全世界最成功的品牌置入

蒂芙尼是美國結婚戒指的代表品牌，公司創設至今已經有182年歷史。1961年上映的愛情喜劇電影《第凡內早餐》，可能是全人類最成功的品牌置入案。

電影一開始，一輛黃色計程車在清晨時分停在紐約第五大道的蒂芙尼公司門口，戴墨鏡、梳著大包頭、頸上圈著華麗蒂芙尼項鍊的奧黛麗．赫本，仰望蒂芙尼閃亮的金字招牌，背景配樂是《月河》（Moon River），隨著電影在全球大賣座成為經典畫面，從此蒂芙尼第五大道旗艦店成為美國時尚品牌的終極地標，而蒂芙尼公司所使用的標準色，被稱為「蒂芙尼藍」、或是「勿忘我藍」（forget-me-not blue），成為精品企業最著名的標準色，蒂芙尼戒指、項鍊，以及獨特的藍色包裝盒，是許多女性夢想擁有的禮物。

《第凡內早餐》電影上映至今將近60年，蒂芙尼也已經擴張到全球各大城市，每年營業額超過40億美元，但紐約旗艦店仍然高居整個公司營業額的10分之1，一家3000坪的店面，一年營收超過新台幣120億元，持續多年不墜。

這家享有光榮歷史的美國企業終止182年的獨立運作，賣給法國財團，難免讓人感到扼腕。不過，蒂芙尼嫁給LVMH，並不是一個衝動的決定，而是買賣雙方都深思熟慮、布局多年，最終皆大歡喜的幸福大結局。

說到幸福大結局，對企業併購來說，買賣雙方公司的股票漲跌，無疑是最好指標。賣方蒂芙尼的股東獲得162億美元現金，而且預計在明年年中就可以獲利落袋，每股135美元的賣價，是10月26日合併案首度宣布之前的37％溢價，更是公司上市以來從未見到的最高價。

買方LVMH也沒有買貴，其在巴黎證交所的股價，從10月中旬的每股360歐元左右，一路上漲突破400歐元，也創下歷史新高，顯然投資人認為這是一筆非常划算的交易。

LVMH去年營業額468億歐元，換算約514億美元，是蒂芙尼去年41.7億美元營業額的12倍多，而且LVMH 2018年營業額年增10％，19年前9個月竟然還增長16％；公司財務穩健、現金充沛、增長動能強勁，公司總市值2200億美元，過去3年股價漲了3倍。

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(中時電子報)