在資本主義的世界裡，很殘酷和現實的是，人們對你的尊重，有很大一部分都來自於你的財富和地位，而不是對你的年紀和笑容...

人的年紀愈大，最大的壓力是，沒有得到該有的尊重。

這句話可能年輕的讀者還沒有感觸，但是等到你們過了四十或五十歲時，慢慢的你們就會感受到，在這社會上，能適時受到他人尊重，竟然是這麼的重要。

當然我不是要你變得很虛榮的，要變成暴發戶或拜金主義者天天炫富；這裡的尊重是指讓人認同你對於經營人生和生活品質的付出和堅持。

不幸的是，在資本主義的世界裡，人們判斷一個人是否努力去經營和提升自己的人生，都是用你的財富或是收入來做基準的。

尤其我們這個社會，基本上對年輕人比較友善，你們的窮，你們的沒有錢、沒有資源，大家都是可以體諒的。

可是一旦過了四十或五十歲，如果你還是一樣經濟很拮据，沒有存款和資產，日子仍然過得很困窘，那時真的沒有人會原諒或同情你的窮。這種傷害或壓力，其實是令人難堪的，甚至會造成心理創傷。

很無奈的是，人在年輕時總是不會想得這麼長遠。更可怕的是，大家都沒搞懂一個事實：在這個「新貧庸時代」，光是靠努力工作和血汗加班，是無法累積財富的，甚至無法保障你的未來是否能得到該有的尊重。

美國聯邦參議員伯尼.桑德斯（Bernie Sanders）是個猶太人，他曾在某個專訪中這麼說：

我相信所謂的人權，就是有不錯的工作和收入，擁有能負擔得起的房子、健康保險，還有教育。

圖文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載

其中，他提到的教育，是猶太人最重視的。

他們堅信，沒有了教育，就不會有工作收入和房子保險等等有形無形的資產。

如果你現在還年輕，想在未來能得到一定的尊重，從現在開始不只是要努力工作，還必須掌握兩個力量來幫助自己，在四十或五十歲後，才可以得到該有的成就和尊重。

這兩個力量，一個是自律，一個是不間斷的自我教育。

因為，當你年紀愈大，愈沒有人會原諒你的「窮」。

如果你沒有自律，不管做什麼工作都不會成功。

如果你沒有不間斷自我學習的決心，或許你可以賺到今天明天或下個禮拜的薪水，但你賺不到三年後甚至十年後的財富。

2015年我在《30歲後你會站在哪裡？PART-3》書中就用『當你年紀愈大，愈沒有人會原諒你的「窮」』這個標題，來提醒年輕人，不要等老了再來後悔。

然而，這幾年來我收到的讀者回應，都不是年輕讀者來問如何避免淪為這種不受尊重的老人，相對的，來信的都是40以上或快50歲的讀者，焦急的問他們還有救嗎？

如果你年紀已經不小，當然你就喪失了可以運用「時間報酬」，這種需要二十到三十年，長期現金流策略的資格。

但是，只要你不是流浪漢，只要你還有工作和收入，你還是可以透過「總經投資」的價差和波段策略，每次擬定三到六個月的交易計劃，為自己增加「被動收入」，來防止自己的鈔票被通膨吃掉，同時也可累積更多財富。

總之，只要你能儘快練出，「自律」和「不間斷自我學習」這兩種功夫，進而擁有「總投能力」和「被動收入」，我相信，你至少可以得到和年紀相當的尊重，不需要再為自己的年紀和貧困，乞求家人或他人的原諒。

※本文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載，原文刊載於PressPlay

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(中時電子報)