納智捷年度新車Luxgen URX年底前才要正式發表，預接訂單在一個月內就已經接了超過400張，不過網路按讚聲還是蓋不過裕隆汽車連季財報虧損的陰霾。事實上裕隆集團前任執行長嚴凱泰臨終前，已經對品牌事業發展做出「該怎麼做、就怎麼做」的指示，裕隆集團接下來也將務實面對納智捷的發展前景。

市場分析，裕隆集團以華創車電開發、裕隆生產、納智捷行銷的模式發展自有品牌已經10年，以納智捷至去年為止共推出8款車型計算，車型開發成本加上管銷費用至少花掉800億元；尤其是在大陸的生產廠東風裕隆，更是集團錢坑。

不過與華創車電共同研發多年的合作廠商證實，目前和華創的多項合作案都在進行中，雖然確實由於華創廠辦合一作業而略有延宕，但進度還算正常，「明年中納智捷還要推出M平台車，這些計畫到目前都沒有喊停」。

裕隆集團主管表示，東風裕隆的部分，現在只能「以拖待變」，畢竟大環境不利於做大太變動。至於華創，累積了這麼多年和ICT業者合作的經驗，針對汽車產業未來的發展趨勢，無論是電動車或自動駕駛，其研發能量還是有一定價值的，但重點是要務實，「開放平台策略，就是為了務實運用這些智慧資產，也讓台灣研發、設計汽車的品牌精神繼續」。

如今全球車廠都正面臨轉型的考驗，裕隆的自有品牌夢想也從雲端跌回現實，「夢也做了，試也試過了，現在大環境變了，該是要面對現實了。」這是裕隆高層對納智捷的形容，顯然在現任執行長嚴陳莉蓮的心中，對未來策略也已有定見。

(中時電子報)