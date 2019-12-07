總統暨立委選舉的參選人登記告一段落，創黨才過百日的台灣民眾黨由台北市長柯文哲領軍，第一次加入不分區戰局就提出28人名單，僅次於兩大黨，來勢洶洶。

民眾黨人員近來忙進忙出，幾乎所有專訪都在這處台北市黃金地段大樓內的辦公室密集進行。身兼民眾黨黨主席柯P接受專訪的這天，核心幕僚蔡壁如也正在進門處的空間，接受其他媒體專訪，顯得神采奕奕、意氣風發。

相較之下，柯P是拖著疲憊身軀，一出現就希望媒體趕快訪問、趕快收工，因辦公室隔音不佳，柯P受訪的音量更顯得微弱。

少了鴻海董事長郭台銘的戰局，藍綠對決的總統選戰一直讓柯P興趣缺缺，直到談及民眾黨國會布局，音量才從喃喃低語變得高亢起來，「我現在只要想到，血滴子大戰綠喬王和白海豚，我就覺得太好玩了。」柯P大笑興奮地說，「現在我要大鬧國會了」。

外界預估民眾黨政黨票可穩拿4席不分區立委，柯P對民調數字持保留態度，但也不忘拿出郭董的想法來比一比，直言歷史是少數人創造的，要把民調數字視為出發點而非終點，「這是我跟郭董不同的地方。」要成功就必須加上革命的意志力。

(中時電子報)