鎖定首購剛性需求，近來小坪數低總價的預售屋如雨後春筍般冒出，景文科技大學財務金融系副教授章定煊在臉書上指出，房市景氣不佳，但預售屋市場卻經常出現一開案就熱銷的情況，背後原因在於，許多建商會在取得建照前，就開始利用「購屋預約單」，以「早鳥價」或「超早鳥價」進行銷售。

章定煊揭露建商手法，所謂的「潛銷」，就是在開案時，就以比早鳥價高的價格銷售，對於自住客來說，覺得買便宜了，對於投資客來說，早鳥價與開案價的價差，讓這樣的交易產生很大的槓桿作用，有非常驚人的投資報酬率。

章定煊進一步表示，建商還有「超潛銷」的方式，第一種情形是，建商透過社群網站管道，發布建案的資料，預告將要潛銷，然後蒐集有興趣客戶的資訊，也許配上比早鳥價更優惠的「超早鳥價」，亦即前幾個預定的客戶再優惠；第二種情形，則是連規劃都沒有的情況下，以「預定買賣契約書」，用俗稱的白單進行銷售。

「潛銷與超潛銷對判斷行情產生很大的影響」，章定煊分析指出，首先是會影響銷售率及市況的判斷，許多案子開案熱銷的高銷售率是來自在漫長的潛銷期，甚至包括超潛銷期來達成的，再搭個開案前幾戶的優惠價，所以創造熱銷的假象一點都不難

其次則是價格判斷的問題，章定煊說，這樣一來，消費者容易錯認相關的銷售數字達成是開案時的成交價格，事實上許多的簽約價都是在「早鳥價」或「超早鳥價」完成的，整個市場行情會比我們判斷的稍低一些。

(中時電子報)