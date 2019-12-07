曼谷有一位女網友在臉書上貼了一支如廁時遭男子「趴地偷看」的影片，嚇得她根本不敢開門出去。她呼籲大家，到公廁如廁時一定得警惕周圍的環境，並提高警覺。

名叫奧拉泰的女網友表示，她平常就是一個心思非常敏銳的人。某天，她到一間加油站上廁所時，剛一蹲下就直覺門與地板的的縫隙太大，下意識擔心會有人偷窺。於是她拿出手機，試著拍拍看會不會曝光，卻不想當她在錄影的過程中，竟真有一名男子趴地朝裡面偷窺，嚇得她當時渾身發抖。

曼谷有一位女網友在臉書上貼了一支如廁時遭男子「趴地偷看」的影片，嚇得她根本不敢開門出去。她呼籲大家，到公廁如廁時一定得警惕周圍的環境，並提高警覺。(圖/取自奧拉泰臉書)

她表示，因為拍攝的過程對方也有見到，再加上當時站內員工太少，使她根本不敢推門而出就怕被對方攔截為難。無奈之下

，只能打電話請人來接她出廁所。

奧拉泰覺得整件事最可怕的地方在於，當她在如廁時，廁所門口還有清潔人員在打掃，而男子竟然趁機闖進女廁並意圖偷窺她。目前，警方已在追捕該男子。由於奧拉泰的影片受到瘋傳，目前她已刪除了該貼文。

(中時電子報)