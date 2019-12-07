全台掀起危老房屋改建風潮，工業區廠辦也因為過於老舊不堪使用、台商回流等因素，進而加入改建的行列，但台灣面臨「五缺」的問題，意即缺地、缺水、缺電、缺才、缺工。因此，透過容積獎勵，讓建築物長高、長胖會是解決缺地的關鍵之一。

供不應求 工業區土地狂飆

在政院拍板定案的「工業區更新立體化發展方案」，原僅限政府編定的44個工業區及科學園區，在地方政府和產業界反應下，擴大到現行303個地方政府劃設、開發都市計畫工業區等。預計新北市、桃園市等受益最多。

10月中旬，新北市政府率先全國審核通過10家「都市型工業區立體化」申請方案，在4.8公頃產業用地，預計投入177億元，將建造14.6萬平方公尺的樓地板面積，相當於7.4倍的小巨蛋。新北市市長侯友宜在發表活動上明白表示，「工業區立體化，是我推動經濟產業裡面非常重要的一步，接著就是招商一條龍、快速審查通過。」據統計，從廠商送件到審核完成約42天，相當快速。

目前新北市通過的申請案中，以華固建設投資金額最高，也是這波通過審查的10家廠商中，唯3的建設公司之一。

鍾榮昌說，近半年來，明顯感受到工業區土地價格上漲，與去年相比，大約漲了1到2成，因此，在得知政府推出工業區立體化的方案後，華固建設於今年3月斥資約20億元買下新莊區建國段的土地，打算推出每戶約百坪的廠辦。未來該案以出售為主，目標是在年底前取得建照、明年3月動工，待開工後再來決定售價。

效益大增 開發商摩拳擦掌

「因為『新增投資』的獎勵容積至少15%，同樣的一塊地，效益起碼增加一五%。」德昇建設董事洪志銘分析，會參與申請工業區立體化方案的廠商，除了自用的需求外，對開發商也有誘因，所以該公司興建完成後，也以規畫出售為主。 有誘因，也要有市場。PwC普華國際不動產總經理田揚名分析，「政策、資金、人力資源是否到位是產業發展的重要關鍵，工業區立體化是解決廠辦不足的政策，在台商回流的持續帶動下，資金也愈來愈充沛，最後就是看人力是否能順利到位，故區位選擇是很大的關鍵。」

(中時電子報)