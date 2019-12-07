在美國強力遊說之下，歐盟各國對於採用大陸電信巨擘華為多有顧忌，原先不刻意排除華為的英德兩國也陷入兩難之中，不過歐盟成員國之一的葡萄牙，其外交部長5日對正在該國進行訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，不會刻意排除華為成為下一代5G網路建設供應商。

歐盟成員國之一的葡萄牙，其外交部長5日對正在該國進行訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，不會刻意排除華為成為下一代5G網路建設供應商。

根據美聯社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）與葡萄牙外交部長席爾瓦（Augusto Santos Silva）舉行記者會時警告，大陸政府會「毫不猶豫」藉由使用華為設備的後門獲取敏感數據，每個國家都要對此議題下定決心，「我們在過去數年來已向美國在世界的朋友，要注意此一風險」。

席爾瓦表示，參與葡萄牙5G競標的廠商，都必須先通過該國與歐盟相關嚴格規定再進行評估。葡萄牙電信運營商Altice Portugal去年與華為公司簽約，聯合開發5G網路技術，同時準備在2020年投放5G網路服務。

報導指出，葡萄牙是最近首個表態不排除華為的歐盟成員國。而最近如英國與德國等歐盟成員國對於是否聽從美國遊說「全面排除華為5G」陷入左右為難，英相強森（Boris Johnson）有關華為5G的問題也表示，不希望對海外的投資抱持不必要的敵對態度，「但也不希望危害了英國與『五眼聯盟』之間的情報分享」。法國官員先前也表示，不會刻意排除特定電信設備商。

荷蘭政府5日也宣布，要參加該國5G頻道拍賣的電信，應該禁止與外國政府有所掛勾設備供應商。而歐盟運輸、電信和能源理事會（Transport, Telecommunications and Energy Council）3日開會議通過結論，對5G立場安全趨強硬，要求考量供應商時應納入非技術因素，即對國家安全重要的零組件只應來自可信賴的對象。

(中時電子報)