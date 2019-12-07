英特爾PC處理器（CPU）供應吃緊，急著解決產能短缺問題，上周韓媒報導，三星預料能拿下英特爾CPU外包訂單。不過，英特爾立馬闢謠，有關三星代工CPU的傳聞是錯誤的。

英特爾從去（2018）年以來，14奈米CPU持續缺貨，在先前發表的聲明中提到，已擴增產能增加PC晶片供應，新產能帶動下半年出貨量較上半年成長兩位數，但仍無法解決市場供不應求的的問題，對於造成第3季出貨延遲，向客戶表達歉意。

由於英特爾產能吃緊問題未解，業界人士認為，英特爾不排除擴大委外代工，以目前製程技術來看，台積電可望成為外包首選。

不過，韓國媒體Pulsenews上周報導，據傳英特爾已與台積電、三星接觸洽談，可望透過委外代工，儘快增加PC處理器供貨；並引述業界人士看法，三星有可能獨拿英特爾訂單。

快科技報導，在韓媒披露後，英特爾官方隨即回應，有關「媒體報導三星代工英特爾CPU的傳聞是假的」。

英特爾闢謠並不讓人意外，原因在於三星、英特爾雖然都有14奈米製程，但因兩者代工製程架構不同，切換生產PC處理器難度相當高，因此，不可能交給三星來代工。

(中時電子報)