隨著勇士本季戰績持續跌到谷底，根據《NBC》記者哈伯斯特爾最新爆料，目前不少球隊開始擔憂勇士因禍得福，藉由明年獲得高順位選秀權(甚至狀元籤)，換來一名頂級球星或選來一位超級新人，打造相當恐怖的「5巨頭」陣容。

「我和聯盟很多人談過，他們真的擔心勇士將會交易明年選秀權，因為假如勇士可用這個選秀權換來一名全明星球員，他們將非常恐怖，」哈伯斯特爾說，「或是勇士在選秀會上選到一位類似東契奇的球員，加上現有陣容也很恐怖。」

因為本季飽受傷兵所苦的勇士，明年休兵期可望迎回健康的柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與羅素，甚至還有本季表現亮眼的新秀帕斯卡與替補中鋒盧尼，整體陣容已經相當堅強，更何況勇士還可以用他們的中產特例簽下成熟的球員。

暫且不管勇士能否利用高順位選秀權換來頂級球星，假如他們可以一舉拿下前3順位選秀權，就能夠從懷斯曼、愛德華茲與「球弟」拉梅洛鮑爾當中選走1人，這3人都被預估為天賦極佳的頂級新秀，勇士勢必恢復到昔日超強風貌。

(中時 )