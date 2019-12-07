國銀海外跨境聯貸案驚傳踩雷，金管會銀行局統計，總曝險額度達新台幣51億元，遭波及的銀行共11家；國泰金控總經理李長庚表示，國泰世華銀行沒有參與，值得後續觀察的是，當景氣下行過程中，聯貸案踩雷是個別逾放，還是系統性風險。

若從長遠角度來看，國外歐、美具百年歷史的金融機構，過去也繳了很多「學費」，只要不傷筋斷骨，是可以接受的，銀行有容錯空間，尤其對後起的金融機構，應從中學習成長，或許可以少繳一點學費。

李長庚進一步指出，高達51億元的聯貸案，主辦行是國外大行，過程經歷實地查核、資訊揭露，若要要求所有放款是零逾放、零呆帳，最好的方法就是不放款，但這是不可能的事，積極的做法是，國銀海外發展，風險控管能力要再提升。

李長庚出席「2019 CFP®、AFP授證典禮」表示，各金融機構與金融從業人員愈來愈重視CFP®及AFP證照，每年報考人數成長逾20％，不僅提升金融從業人員專業，也能提供更符合客戶財務理財規劃。

今年下半年預計有1825人次參加CFP®及AFP專業能力測驗，為10年來最多人次，有8家以上國內大型金融機構鼓勵、補助員工報考測驗及取得認證；本次取得認證者，最年輕的24歲，最年長為59歲，CFP®認證者平均年齡約40歲，AFP認證者平均年齡約38歲，橫跨老中青三代。

(中時 )