高雄市議會前議長、民進黨籍高雄市議員康裕成遭爆去年連續5個月、每個月支付給卡神楊蕙如的公司每月20萬元，被藍營質疑與網軍有關。康裕成推說是製作選舉宣傳品的費用，更稱「扭曲事實到此地步，是要逼我以死明志嗎？」對此，國民黨台北市議員游淑慧反問：「只準民進黨質疑人，不準別人質疑你？」

游淑慧在臉書追問：「康裕成是蔡英文高雄競選總部的執行總幹事、管碧玲是蔡英文高雄競選總部主委；你們一個幫她喬中油補助、一個幫她關切WTA補助、還付錢給她⋯⋯現在不用對外道歉，識人不明嗎？而你們還有多少『業務』往來敢公開嗎？」

游淑慧再問：「根據檢方公布的資料，去年楊蕙如是由『高雄組』下令黑大阪辦事處蘇處長時，為什麼叫『高雄組』？」

游淑慧直問康裕成：「楊蕙如又不在高雄、也不是高雄人，最可能的情況是：這個群組是為了『#高雄業務』而成立！在去年的時候，你不就是他的『高雄業務』！

(中時電子報)