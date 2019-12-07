來碗熱騰騰的美味甜湯可祛寒暖胃、補充活力。

不過，每次煮紅豆或綠豆湯，常感嘆豆子再怎麼煮都難熟爛，名廚鄭衍基(阿基師)說，兩招可破解「千年不爛」的豆類食物。

方法1：

豆子洗淨後直接放到乾鍋中翻炒，由於這時豆子含水，因此外殼不會立即被高溫撐破，炒乾後再重複「加水、翻炒」的動作2次，讓豆子經歷補水、抽乾的過程，炒到水氣冒出，便可加入其他食材開始熬湯。

方法2：

豆子洗乾淨後直接置入冷凍庫，利用乾燥環境逼出豆仁中的水分，豆子內部組織斷裂，入鍋熬煮時就易熟爛。

煮碗簡便美味的養生甜湯，飽滿一整天的元氣吧！

【陳皮紅豆湯（4人份）】

材料：

紅豆200克、陳皮1片、紅冰糖80克、在來米粉 1大匙、水2大匙

做法：

1.紅豆乾炒後或置於冷凍庫一夜後，加水淹過紅豆，以小火煮滾。

2.倒入陳皮，小火續煮30分鐘，加糖和以水調開的在來米粉水勾薄芡即可。

食材特性：

陳皮就是曬乾的橘子皮，常當藥材使用，能燥濕化痰、健脾補氣。中醫認為紅豆能利水除濕，消水腫。紅豆蛋白質高，脂肪含量低，富含纖維質，每100公克紅豆含有9.8毫克的鐵，有助補益氣血。

圖／pixabay

【花生糊豆花（4人份）】

材料：

生花生100克、傳統豆花適量、牛奶400cc、紅冰糖80克、在來米粉1大匙、水2大匙

做法：

1.花生以乾鍋炒香，加牛奶以果汁機打成漿。

2.花生漿加糖及在來米粉水煮滾。

3.盛入碗中，加入適量豆花即成。

食材特性：

花生富含不飽和脂肪酸，是優質脂肪的來源，而每100克花生中的蛋白質相當於4杯鮮奶，且沒有膽固醇的顧慮。大量的維生素、礦物質則能強化神經系統功能，減少組織發炎現象，是抗老化的一大助力。

【酒釀鮮果煮（4人份）】

材料：

酒釀4大匙、水800cc、白砂糖50克、香蕉半根、橘子片8片、無籽綠葡萄8顆

做法：

1.酒釀加水和糖煮滾。

2.放入香蕉、橘子和葡萄，水滾後熄火，用滾開餘溫煮一下即可。

秘訣：

(1)酒釀要去有信用的老舖買，口味比較道地。水果可加自己喜歡的，如蘋果、桃子，但小橘子和香蕉搭配，會有特殊風味。

(2)也可放2顆玫瑰花同煮，或桂花、小湯圓、芝麻湯圓均可。

食材特性：

甜酒釀益氣生津，可促進血液循環，常見於養顏美容的湯方，很適合冬天熱熱喝。

【三寶安神茶（4人份）】

材料：

紅棗8顆、桂圓乾12顆、蓮子20顆、紅冰糖2大匙、水800cc

做法：

1.乾蓮子以熱水泡開。

2.所有材料放入鍋中煮沸，再以小火煮20分鐘。

3.熄火後，蓋上鍋子泡至適口溫度即可。

秘訣：

(1)紅棗剪兩個十字開口，讓表面微裂，味道容易出來。桂圓乾要買品質好的，泡蓮子的水一定要很熱，否則會泡不軟。

(2)紅冰糖原料是未漂白的粗蔗糖，未經過度加工，營養保留較多，香味有層次，適合製作甜品，可在有機商店買到。

食材特性：

紅棗是重要的中藥材，能補血、健脾養胃，潤心肺。蓮子則能清心洩火，減輕煩躁不安，桂圓性甘溫，也是補血益氣的良藥。這道甜湯綜合了滋養安神的功能，是中醫師的失眠特效藥。

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(中時電子報)