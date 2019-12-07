屏東三地門鄉公所舉辦「原住民族土地所有權狀頒贈典禮」，共頒發93張權狀，將51公頃面積土地歸還族人。（潘建志攝）

「祖先的土地終於還回來了！」屏東縣三地門鄉公所舉辦「原住民族土地所有權狀頒贈典禮」，共頒發93張權狀，將51公頃面積土地歸還給族人，是全國第一個頒發的原住民鄉。受狀的族人都表示很開心、很感動。

去年立法院三讀通過《山坡地保留利用條例第37條修正案》，刪除原住民取得原住民保留地，需先登記地上權、耕作權或農育權等他項權利滿5年後，才能取得土地所有權力的規定，是原住民土地轉型正義的一大步。

6日三地門鄉公所率全國之先，將土地所有權狀頒給族人，原民會主委夷將．拔路兒也到場親自頒贈，族人們拿到土地權狀後都非常感動，表示祖先們留下的土地終於又回來了。夷將表示，新法案上路後，全國各部落將陸續推動歸還傳統土地，預計將有3萬名族人受惠。

三地門鄉長車牧勒薩以說，這次歸還的土地有許多益舊馬兒部落，40多年前族人遷到新部落後和林務局交換，卻一直未轉換成林班地。在公所努力下，林務局函文放棄轉換林班地，傳統土地所有權回歸族人手中。傳統土地歸還族人後，就能取回到該有的權利，包括禁伐補償、向銀行抵押貸款等。

(中時 )