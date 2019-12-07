台灣原住民族文化園區推動「綠珠雕琢再造6年中長程計畫」，採購2輛新式電動無障礙遊園車輛，結合原住民族藝術家彩繪，6日啟用。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區推動「綠珠雕琢再造6年中長程計畫」，針對歌舞館、民族劇場、文物館、傳統展示建築、遊客服務設施及載運遊園車等老舊設施及車輛進行改善，其中2輛新式電動無障礙遊園車輛，結合原住民族藝術家彩繪，6日啟用。

這2輛新式電動無障礙遊園車輛，在設計上除了採用無障礙車款，方便長者或乘輪椅者順利搭乘，也結合原住民族藝術家彩繪，將原住民文化畫上車身，其中一台象徵與遠方好友結交的連杯紋，另一台則是象徵美麗與相聚的雙蝴蝶紋，充滿濃濃原住民風。

6日啟用典禮，文發中心主任曾智勇特別邀請好茶部落文化健康站的長者，來感受更舒適、便利、無障礙的園區車輛。行動不便的長者都能輕易將輪椅推上遊園車，逛遍整個園區，都直呼方便。

原民會主任委員夷將．拔路兒也搭上遊園車體驗，直呼平穩，他說，車輛採電動車是響應政府綠能政策，改善園內空氣品質。至於整個計畫，預計於2023年完成，屆時原住民族文化園區環境將煥然一新，成為一座重視人文傳承、環境保護及綠能科技的園區。

(中時 )