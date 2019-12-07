由於5G智慧型手機搭載超薄光學屏下指紋成為趨勢，加上手機多鏡頭及內建飛時測距（ToF）功能，每支手機內搭載的CMOS影像感測器（CIS）數量，已由過去的二～三顆增加至五顆以上，不僅1,000萬畫素以上高解析度CIS元件供給吃緊，500萬畫素以下CIS元件更已出現缺貨情況。

原相第三季已感受到CIS元件可能缺貨，所以大舉提高對晶圓代工廠投片，第四季以來包括光學滑鼠、安全監控、車用電子等500萬畫素以下CIS元件出貨暢旺，加上真無線藍牙耳機（TWS）的新一代藍牙晶片量產出貨，推升11月合併營收優於預期，抵消掉大客戶任天堂遊戲機備貨進入淡季的負面影響。

原相5日公告11月合併營收月減2.0％達6.24億元，為單月營收歷史第三高，與去年同期相較大幅成長42.5％，第四季完全沒有淡季效應發生。累計今年前11個月合併營收53.98億元，較去年同期成長4.7％，表現優於預期。

原相在先前法人說明會中表示，第四季遊戲機感測器業績將因進入淡季而下滑，但電競滑鼠客戶需求依然強勁拉貨積極，安全監控在國際品牌客戶持續拉貨下相關CIS元件出貨暢旺，穿戴式產品CIS元件及演算法也因新客戶產品量產而帶來不錯的出貨量，至於TWS藍牙晶片隨著新客戶量產挹注將可重回成長軌道。

法人原本預期原相第四季營收表現約與第三季持平或小幅下滑，但10月以來CIS元件供不應求情況愈趨嚴重，特別是包括索尼、三星、豪威等一線大廠的500萬畫素以下的CIS元件，被手機廠應用在ToF或超薄光學屏下指紋辨識，導致市場出現嚴重缺貨。法人表示，原相因500萬畫素以下CIS元件出貨暢旺，11月營收維持高檔，第四季營收反而可望較上季成長3～5％，再創季度營收歷史新高。

隨著5G明年進入商用，包括先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車、智慧家庭、智慧城市、工廠自動化等應用領域的人工智慧物聯網（AIoT）裝置，預期會在明年出現爆發性成長，由於需要搭載更多CIS元件，業界目前普遍預期CIS元件將在明年出現十年難得一見的缺貨潮，且預期有機會調漲價格，已獲晶圓代工廠產能支援的原相將直接受惠。

(工商時報)