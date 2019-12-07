急單到，專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）11月營收回春，來到6.97億元，終結營收連三個月走跌，月增率達到12.09％，崇越電指出，第四季雖為電子業傳統淡季，然部分客戶仍下短、急單拉貨，帶動11月營收較上月成長，不過因中美貿易干擾仍在，累計前11月營收71.54億元，仍較去年同期減少10.75％。

崇越電今年以來受到中美貿易戰及矽利光價格下滑拖累，以致相關供應鏈採購意願下滑，加上部份消費性電子新產品導入新時程延後，以致今年的整體營運表現不如預期。

崇越電指出，第四季因進入產業淡季，再加上接下來即將進行年底盤點，營運仍偏保守。然長期而言，矽利光市場的供給情況步入正常軌道，除原有提供各領域產品線的基礎下，陸續跨入新應用領域，預估市場需求在經濟展望趨於為正面下，將逐步增長。

展望2020年，市場認為中美貿易戰已持續一年多，因應相關干擾，廠商也經過一段的時間的調整，在大部分下游客戶庫存調整都已近尾聲下，崇越電看好未來營運應可重回成長軌道。

崇越電指出，貿易戰使全球生產製造基地經過一次洗牌，部分客戶已轉向東南亞市場，為搶食南向市場，崇越電繼在印尼雅加達及越南胡志明市成立兩大據點後，日前也於越南河內設立第三個據點，除就近服務遷廠之客戶外，崇越電強調，未來東南亞市場也會是崇越電深耕經營的重點地區。

(工商時報)