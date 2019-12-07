姚淳耀（中）。公視提供

陳以文飾演資深社會線記者。公視提供

楊謹華（右）、李之勤。公視提供

楊謹華（右）。公視提供

新科金馬影帝陳以文在民視、公視連續劇《鏡子森林》飾演資深記者「強哥」，本周進度將與楊大正、姚淳耀同框演出，還狂電社會線記者姚淳耀說：「以前印報紙至少還有5小時可以後悔，現在這些即時害死多少人啊？」陳以文看劇中角色，認為是「對自我不滿而易於憤恨的性格，在劇中產生的困頓和張力」，透露是個悲劇性角色。

陳以文的登場戲，與姚淳耀、楊大正在警局對戲，對銀行經理的命案偵辦與報導方式向他們倆表達不滿；更指著飾他報記者的姚淳耀說：「你是跟他們一樣在搶破案的業績喔！」暗嗆飾刑警的楊大正。

陳以文說，劇中詮釋的強哥，重點較多放在他跟同事的關係及記者職業上比較硬碰硬的事件之中，該角色對現今網路社群不在乎新聞真假，只追求曝光速度和點閱率不認同，卻仍堅持應追求真相、客觀報導事實的使命，但顯得老派的方式已無法因應現況。總導演鄭文堂表示，陳以文能獲獎實至名歸，而且他表演的爆發力早已受到許多導演肯定。

眼尖的網友看到民視首集播出的片尾字幕驚呼「陳以文也有演」，對影帝登場充滿期待。本週末全新集數裡，飾演政治記者「高明」的楊謹華也將被命案報導掃到，面對被報導者家屬找上門的壓力，看點十足。《鏡子森林》每週日晚間10點於民視播出，公視12月7日起一周播2集。

(中時 )