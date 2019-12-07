Nassier Wahab - Memori Cinta Luka

馬來西亞知名歌手拿督納西爾（Nassier Wahab）5年前因為難忍牙齦疼痛，赴醫院檢查才得知罹患牙齦癌。未料他最終不敵癌症侵襲，本月5號突然在醫院吐血身亡，享年57歲。

憑著《Memori Cinta Luka》一曲走紅大馬演藝圈的拿督納西爾，日前被經紀公司證實於5日清晨12點45分馬大醫院病。據悉，他5年前因為牙齦疼痛，進而發現罹患牙齦癌，雖然醫生勸他及早治療，他仍拖到今年6月才進行左下額切除手術，並定期回醫院進行後續治療。

未料他最終仍不敵病魔，2日前於醫院休息時，突然吐血身亡，享年57歲，留下悲痛不已的56歲妻子與22歲女兒。

牙齦癌是口腔癌的一種，據台灣癌症基金會網站指出，由於牙齦癌常會造成牙齦組織之喪失與齒槽骨之暴露，甚至造成牙齒動搖，因此患者與醫師皆須與慢性牙周疾病做正確之區別診斷，以免誤拔牙齒而造成癌細胞之擴散或耽誤治療時機。

一般牙周炎較少造成潰瘍及表面壞死，牙齦癌常會疼痛，且刷牙時易造成流血，常以潰瘍形式存於附著牙齦上，並易侵犯至其下之齒槽骨，下顎骨比上顎骨發生率高。

(中時電子報)