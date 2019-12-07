中職富邦悍將隊「拿香跟拜」！將帶領今年世界12強棒球賽中華隊打出史上最佳第5名的總教練洪一中挖角加盟，這種挖角模式與2013年世界棒球經典賽中華隊總教練謝長亨轉任兄弟象總教練相似，恐將面臨適應「球隊文化」的考驗。

2012年謝長亨擔任世棒經典賽與資格賽的中華隊總教練，當時中職全力支援中華隊，投入不少人力、資金，讓謝長亨帶隊無後顧之憂，而謝長亨也從資格賽一路打進2013年的8強複賽，進軍東京巨蛋，造成國內轟動。

雖然中華隊複賽不再晉級，但是比賽表現深受國人讚賞，於是兄弟象隊馬上延攬謝長亨取代陳瑞振，成為兄弟象第14任總教練；隔年中信銀集團接手兄弟象，謝長亨續任總教練直到2015年5月轉任球團技術顧問。

如今原本Lamigo桃猿隊總教練洪一中今年擔任世界12強棒球賽中華隊總教練，帶領中華隊從預賽脫穎而出，打進複賽6強之林，前進日本千葉球場、東京巨蛋，同樣激勵棒壇、讓國人相當振奮。

於是富邦悍將隊接收洪一中的光環，不惜動搖近半的教練團陣容，極力挖角洪一中加盟，此種模式也與謝長亨投入兄弟象一樣，空降不同「球隊文化」的球團，而且也是簽下3年合約，謝長亨待了2年半，至於洪一中能夠做多久？有待繼續觀察。

(中時 )