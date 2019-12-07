游錫堃的PTT帳號(fanfantu2014)在今年10月，遭帳號部認證為楊蕙如網軍之一砍除 (圖／翻攝自PTT)

「卡神」楊蕙如網軍案讓民進黨上下雞飛狗跳，人人自危切割，曾被楊蕙如點名冰桶挑戰的總統蔡英文、駐日代表謝長廷與前行政院長游錫堃紛紛做出回應。但卻有網友抓包，游錫堃PTT帳號被站方認定為楊蕙如、idcc網軍集團而砍除，讓鄉民傻眼，直說民進黨到底還有誰能信。

游錫堃作風親民，性格謙卑肯打拼，因此獲得「水牛伯」綽號，更曾在臉書粉專秀出自己上PTT照片，表示自己也是鄉民，還在宜蘭版與健走版自我介紹過，引起網友興奮朝聖，未料如今遭抓包，其帳號fanfantu2014(游錫方方土)在今年10月底時，遭站方認定為楊蕙如(slow)與idcc集團使用而砍除。

抓包的網友BlueBird5566在PTT八卦版表示，當年覺得水牛伯很親民，現在才發現自己被騙5年，他推測當年註冊跟PO文應該也都是出自楊蕙如之手，問說「承認認識卡神是誠實，那豪洨自己也是鄉民是什麼？」，他也問「民進黨有青年部、有網路部，也有個高嘉瑜這位前站長，註冊帳號可以找黨員，為何要找公關公司？」

文章引起鄉民們熱烈討論，紛紛表示：「八卦回來了」、「這卦超大...」、「好險水牛伯承認認識楊蕙如」、「慘，大概是宣傳過後，就被網軍撿去用了」、「所以民進黨從這麼久以前就在搞網路戰了」、「以為是水牛，原來是蟑螂啊」、「水牛伯是綠營我比較喜歡的耶...怎麼會這樣」、「這不就證明卡神網軍都民進黨養的」。有趣的是，游錫堃帳號之所已被帳號部抓包砍除，只因為在不相關文章底下推了一個「XD」，也讓網友笑翻。

(中時電子報)