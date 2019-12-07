東部凌晨4.7地震 宜花3級搖最兇 05:432019/12/07 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 03:32東部海域4.7地震 宜花3級搖最兇(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部今天(7日)凌晨發生芮氏規模4.7地震，宜蘭縣、花蓮縣搖最兇，震度3級。 根據中央氣象局資訊，這起地震發生在今天凌晨3時32分，芮氏規模4.7，地震深度100.5公里，震央位於宜蘭縣政府東偏南方93.2公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。 其他地區：新竹縣震度2級、臺北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、新竹市、台東縣震度1級。 (中時電子報) #4.7 #地震 #東部 也許您會感興趣 推薦閱讀 星漾商旅 獲星級旅館、金級環保旅館雙認證 04:102019/12/03 產業．科技 反制大陸 美簽史上最大造艦合約購9艘核潛艦 23:312019/12/03 軍事 愛喝冷飲卻突點熱的？答案很現實 14:372019/12/04 日常 國寶級大師劉同仁 悠游藝海新書發表 16:362019/12/04 生活 陳亞蘭過勞病倒「看見燈在搖」以為地震 21:102019/12/04 娛樂 偷千萬賓利 2嫌繞東部300公里藏車庫 11:132019/12/05 社會 偷賓利躲警 夜奔東部300公里 04:102019/12/06 社會新聞 花蓮》科工館首度東部設展 互動式體驗喚醒防災DNA 15:082019/12/06 生活 世界重量級拳王爭霸賽 復仇之戰8日登場 17:262019/12/06 體育 舉重》陳士杰疑用禁藥 國際舉總暫禁賽 18:222019/12/06 體育 生活熱門新聞 伴母逛好市多見這商品 驚吐「一句話」羞爆 - 生活 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 - 生活 60歲後更常吃蛋 竟有意想不到的好處 - 生活 紅豆煮不爛 名廚：2招就能破解 - 生活 卡神點名冰桶挑戰 游錫堃遭爆PTT帳號與idcc「同集團持有」被刪除 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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