台灣東部今天(7日)凌晨發生芮氏規模4.7地震，宜蘭縣、花蓮縣搖最兇，震度3級。

根據中央氣象局資訊，這起地震發生在今天凌晨3時32分，芮氏規模4.7，地震深度100.5公里，震央位於宜蘭縣政府東偏南方93.2公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。

其他地區：新竹縣震度2級、臺北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、新竹市、台東縣震度1級。

(中時電子報)

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