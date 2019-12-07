國民黨台南市黨部主委謝龍介日前指出，總統參選人韓國瑜若沒贏總統蔡英文90萬票，他將發放2700份雞排。被問到為何對韓選情這麼樂觀，謝龍介爆料說，國民黨不分區還沒出來以前，高雄有一個深綠區民調是五五波；還有屏東賭盤，上周開出韓蔡已打成PK。

唐湘龍在主持的《飛碟早餐-唐湘龍時間》電台節目中電話訪問謝龍介。唐湘龍質疑，韓國瑜選情有樂觀到讓謝龍介願意去賭2700雞排？唐湘龍認為，10幾萬花費可放一邊，重點是面子問題。

謝龍介回說，我跟你爆料，國民黨不分區還沒出來以前，高雄有一個深綠區，民調是五五波，不分區名單出來以後掉了3、4%。屏東為何高鐵要延，蔡英文還連去3次。蘇嘉全敢造反，然後太太、姪子也敢造反，再把不分區讓給莊瑞雄，屏東有那麼樂觀嗎？去年11月，國民黨籍屏東市長林恊松在慈鳳宮造勢，大概來了1萬8千人，這個禮拜為韓造勢時則湧入將近3萬人到場。

唐湘龍問到，韓國瑜造勢場這麼熱，不是發便當、遊覽車動員來的，多是自己來的，這麼熱的場子，怎麼民調會差那麼多？謝龍介回應說，那種渲染力就會拉票、擴散選票，跟民調是不一樣的，民調是我支持你，可是我沒有去投票，所以若以T台民調輸6到7%，韓國瑜已經當選了。

還有屏東賭盤，上個禮拜開出韓蔡已打成PK，民進黨很著急。現在有讓10萬票、最多到30萬票，也有讓到50萬的，還請朋友去押蔡英文，要有成交，那個盤才算，押500萬就要看組頭收不收，測試選情，組頭也會放假消息。造勢場被黑說是同一群人，他們吃飽太閒嗎？支持者無怨無悔，那個不是做出來的，手握了就知道，我們對群眾有信心，造勢回去以後，每個人還會幫忙拉票。

謝龍介說，像上次嘉義場，兩場相距800公尺，民進黨副總統參選人賴清德上台講話，觀眾就全部走光了，這邊是韓國瑜走了，人還不走。在蔡英文造勢場，還有里長說，等吃完便當就過來。那個氣氛，他本來還還想賭林國慶會贏。

(中時電子報)