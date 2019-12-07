美11月就業數據亮麗 美股勁揚 07:172019/12/07 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布就業數據亮麗，激勵美股今天勁揚；石油輸出國家組織（OPEC）同意減產，推升石油類股。 道瓊工業指數終場上漲337.27點，或1.22%，收在28015.06點；標準普爾500指數上漲28.48點，或0.91%，收在3145.91點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲85.826點，或1.00%，收在8656.527點。 (中央社) #指數 #上漲 #石油 #就業 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 當面對美說不！歐盟這國不排除用華為5G - 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 華盛頓時報：王立強指中利用香港竊取美武器技術 - 國際 - 中央社 美學者宣布「中美國」已死 開始冷戰2.0 - 國際 玄！女獸醫遭輪姦焚屍 印度四嫌重返現場遭擊斃 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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