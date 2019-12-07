美國公布就業數據亮麗，激勵美股今天勁揚；石油輸出國家組織（OPEC）同意減產，推升石油類股。

道瓊工業指數終場上漲337.27點，或1.22%，收在28015.06點；標準普爾500指數上漲28.48點，或0.91%，收在3145.91點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲85.826點，或1.00%，收在8656.527點。

(中央社)