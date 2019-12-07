美國公布最新就業數據強勁，證明這個世界最大經濟體體質強健，帶動美國股市大漲，道瓊大漲337.27點。

道瓊今天大漲337.27點，收在28015.06點，漲幅1.22%。標普500指數上漲28.48點，收在3145.91點，漲幅0.91%。那斯達克指數收盤上漲85.83點，成為8656.53點，漲幅1%。

根據美國政府今天公布的重要報告，隨著醫院、飯店和學校競相增聘人手，美國上個月就業機會大增，一掃11月將是就業市場平淡月份的疑慮。美國企業新增26萬6000個工作機會，跌破經濟學家的眼鏡。此外失業率下降0.1個百分點至3.5%，主要原因在勞動人口略減。其中，全美通用汽車廠工人罷工6週後返回工作崗位，非農業就業人口也大幅增加。

川普總統在面臨彈劾及連任選情艱困的情況下，必然會因意外的就業大增而高興。

歐洲股市也大漲。

倫敦FTSE 100指數上漲1.43%，收在7239.66。法蘭克福DAX 30指數上漲0.86%，收在13166.58。巴黎CAC 40指數上漲1.21%，收在5871.91。

(中時電子報)