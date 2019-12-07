鮮奶、保久乳、奶粉、機能奶、調味乳、果汁牛奶等，超市或便利商店貨架上經常擺放各式各樣的乳製品，包括脫脂、高鈣、含鐵、整腸等相關產品至少上百種，到底該如何挑選？又該怎麼喝呢？

鹿港基督教醫院營養組組長陳紋慧表示，1c.c.的奶可以提供1毫克的鈣質，但值得注意的是，許多孩子喜歡喝的草莓牛奶、巧克力牛奶、香蕉牛奶等調味乳或果汁奶，雖然也含有奶的成分，但乳含量卻不到5成，而且產品還添加許多糖、香料及色素。一旦攝取過多的糖分，不僅味覺會被寵壞，也比較容易挑食、愛吃甜食。

坊間還有針對不同族群設計所謂的機能乳或配方奶，包括銀髮族的脫脂（或低脂）高鈣奶粉、孩童的成長發育或抗過敏奶粉、嬰兒配方奶、成人的順暢奶粉、高鐵高鈣奶粉等，通常順暢奶粉會添加果寡糖及菊苣纖維，前者是益生菌原料，可以營造好的腸道環境，後者則含纖維質可以增加排便量、有刺激排便效果。

不過，陳紋慧提醒，鈣與鐵的營養素會互相干擾吸收，即使產品含有豐富的鐵質及鈣質，身體也不一定能夠吸收；此外，成人及嬰兒喝的奶粉也不能交換、互相飲用，以免大人營養素不足或寶寶營養素過量，恐致身體無法吸收負荷。

陳紋慧提到，牛奶含有優質蛋白質，是修護人體組織細胞很重要的營養素，若每天只喝1杯牛奶，最好能在早餐飲用，主要是很多人的早餐是穀類食物，但穀類缺乏一些氨基酸，而牛奶的優質蛋白質卻能補足穀類缺乏離胺酸的缺點，使得蛋白質在體內的互補及利用率更好、可達90%以上。

如果是1天喝2杯牛奶的人，建議第2杯可以在睡前喝，因為牛奶含有色胺酸，具有安神助眠的效果，因此，睡前喝有助於一夜好眠。

另外，牛奶不可煮沸，以免蛋白質被破壞，若要加熱最好別超過70℃，喝牛奶的時候應搭配食物一起食用，或是選擇餐後再喝，記得別空腹喝牛奶，才不會增加胃酸分泌，造成身體不適。

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(中時電子報)