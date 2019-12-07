國外有一對令人同情的夫妻，他們花光所有的積蓄，從鄉村帶著孩子進城治病。可惜孩子最終還是無法戰勝病魔離世，夫妻倆人身無分文，只能靠著別人幫忙湊錢買了長途巴士的車票，兩人打算帶著孩子的遺體，坐長途巴士回家下葬。

據《新浪新聞》報導，這對夫妻來自馬來西亞吉打州，他們的孩子罹患心臟病。兩人為了替孩子治病，放下了手上的工作，帶著孩子進城。遺憾的是，孩子最終還是離世。

由於夫妻倆為了替孩子治病已花光了所有積蓄，兩人在好心人的幫助下湊齊了回鄉的長途巴士車票錢，準備帶著孩子的遺體回鄉下葬。

一位好心人知道這件事後，將此事告訴馬來西亞人民社警總會長關志庭。他知曉此事後，偕同友人到醫院幫助這對夫妻。他表示，這對夫妻除了要面對孩子離世的痛苦，還因為沒錢而挨餓。

最終，關志庭與朋友親自將他們載回吉打，他說「在往吉打的途中，他們緊抱孩子遺體，更拒絕在途中下車一起用餐，因為他們沒錢買食物充飢。」關志庭表示，這對夫妻的遭遇只是冰山一角，仍有許多貧窮的家庭，在家人過世後沒有錢能夠好好安葬他們。

(中時電子報)