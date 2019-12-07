韓國瑜探視受傷藍委陳玉珍，右2為陳宜民。（國民黨團提供）

國民黨許多立委昨日外交部為「卡神」楊蕙如網軍案抗議，和警方及外交人員爆發衝突，其中陳宜民因質疑保六總隊現場執勤的便衣女警身分，出手打掉該名女員警的帽子、還在樓梯上出手推對方。此事一出，引起外界議論，不少人抨擊陳宜民此舉不當，而陳宜民後來也道歉了。

為「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨立委昨至外交部抗議，要求外交部長吳釗燮出面說明，及駐日代表謝長廷下台負責。抗議過程中，保六總隊第二大隊陳姓警務員，當時擔任督導及聯絡勤務，遭到陳宜民拍打帽子，從樓梯上被強推致使其身體搖晃差點跌倒的舉動。

警政署表示，陳員當時已表明身份，而最後該員雖未受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。轄區分局將依妨害公務罪嫌，將陳宜民函送法辦。

此事讓陳宜民受到外界、網友不少批評，陳宜民因此昨深夜在臉書致歉。至於為何發生衝突？陳在臉書上指出，近月以來，國民黨參選人員均有反應，遭不明人士跟監，所以他才前去詢問女警是哪一個單位，可是女警都沒有反應，也沒出示識別證，因此，他才要求該女警不要拍攝，過程中他不小心拍掉女警帽子，但她都不說話，只是站在那邊，他就拍她的肩膀，請她離開。

陳宜民表示，「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意」。但他也希望該女警與旁邊持錄影機的制服員警，將錄影的片段公佈，釐清到底女警有無表明身份，將真相攤在陽光下。

最後，陳宜民呼籲，執政黨不需要為了轉移楊蕙如案的焦點，來攻擊一位兩個月內即將卸任的立法委員，返回民間以後，他與一般人民一樣，都享有不需要被任何人「跟監」、「無故蒐證」的自由。

(中時電子報)