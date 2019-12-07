PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，支持者卻堅定不移、各場造勢跑透透。新北市前市長朱立倫認為，韓粉急入黨拚黨主席之位是「典型的敗選模式」，新北市市長侯友宜也籲韓「不要放棄」。網有直言，莫非韓要「翻桌不玩」了？韓粉則打臉，痛批民調有爭議，韓的真實民調很驚人必會當選。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜會不玩了嗎？》寫道：「這兩天《關鍵時刻》來賓不斷提到，韓導可能威脅國民黨說他要翻桌不玩了！從韓國瑜與侯友宜會面後，侯在媒體前叫他不要放棄；朱立倫也公開說棄械逃亡這種敗選心態，完全不可取，但我大韓導不是四處募款回來嗎？前高雄新聞局長王發言人也呼籲了要韓粉多多捐款不是？」

發文網友近一步表示：「韓導會不會選前一周自製土炮核彈，在高雄造勢大會上滂沱大雨中跪地宣布比賽不公平、大家都欺負他，製造一個悲劇英雄的角色，決定孤身一人回到高雄跟市民們站在一起繼續奮鬥，並像一個月前的現在一樣讓支持者繼續支持蔡英文總統？比賽結束，我大韓導變成首位倡議藍綠和解的藍營領袖，民進黨也不好再繼續罷免他，六殺變win、win雙贏，後人稱『諸葛韓導的出師表』。我驚呆了，會是這樣嗎！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「回家吧！集氣讓老宋一掌擊敗英皇吧」、「光看國民黨都沒揪他去打卡神，就知道已經放棄他了，能做的就是保立委」、「唉同溫層，」、「擺爛跟不玩有什麼差別？」但也有韓粉怒回嗆：「現在的民調都是民『調』，調整的調，韓的真實民調很驚人」、「反正韓國瑜一定當選」、「唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)