天氣變冷後，你也覺得兩頰皮膚乾乾的，且時常出現脫屑嗎？ 皮膚乾燥、缺水，會讓人看起來顯得老態，所以，許多人會透過擦乳液、身體保護油等來保養肌膚，可是卻仍然感覺皮膚乾燥，有些人甚至乾到看得見細紋，到底是哪個保養程序做錯了？

國泰醫院皮膚科主任詹融怡表示，皮膚要滋潤有彈性，不只是擦乳液就好，還要注意皮膚是否缺水、有沒有保濕，若是保養方法做錯了，就會讓皮膚越來越乾，以下8個錯誤的肌膚保養法，都會讓肌膚越保養越糟，千萬要小心：

錯誤1、想滋潤卻沒先補水

當皮膚乾裂時，只用護膚乳霜來保養，而皮膚比較油的人，頂多改買感覺較為清爽的乳液來用。但是，這樣的觀念忽略了皮膚要先保濕「補水」的做法，所以，造成擦潤膚油解除肌膚乾裂的效果並不佳。

《解決方法》皮膚乾裂時要先補水，才能讓皮膚不乾裂，如果光擦乳霜，雖然可慢慢地改善皮膚水分流失，但如果皮膚持續缺水，看起來還是沒有光澤，所以，一定要先補充有保濕作用的護膚品。

錯誤2、皮膚發炎沒先治療

臨床上常見皮膚越保養越糟糕的人，這些人往往都是因為忽略自己有皮膚問題而沒有先處理，在皮膚發炎的狀態下沒有治療，再怎麼保養、保濕，都會出現乾癢、脫屑等症狀。

《解決方法》如果脂漏性皮膚炎或是其他的皮膚發炎狀況沒有先治療，即使有做好保濕，皮膚還是會持續有脫屑、發紅、搔癢等症狀。所以，在做皮膚保養的同時，要搭配皮膚發炎的治療藥物，等發炎獲得控制時持續保濕，就不會覺得皮膚乾燥了。

錯誤3、保養品沒跟著換季

「保養品要換季！」其實很多人根本都不相信這一套理論，覺得這是生意人搞出來的噱頭，認為只要選擇適合膚質的保養品就好。然而，一般20、30歲的人皮膚狀況還不錯，所以保養品換不換季不太有差別，但隨著年齡的增長，皮膚老化程度加大，膚質狀況會越來越乾。

通常到了乾冷季節，皮膚狀況會比夏天降1～2級，例如夏天是油性皮膚的人，秋冬可能會變成中性，而中性膚質的人，到了秋冬則可能變成乾性。

《解決方法》發現膚質狀況開始變化比較大的時候，例如本來很油的，但卻變成不太出油等情況時，就得注意保養品要換季了；可以挑選比原來使用的更滋潤的保養品。

錯誤4、誤判自己的膚質

一般人都以為膚質只有油性、中性和乾性三種，其實除了乾性以外，還有極乾性膚質，極乾性膚質不只是乾燥而已，特性是很容易脫妝，無論再怎麼補妝，都很容易產生屑屑。

該怎麼分辨是哪一種膚質呢？油性膚質容易長痘痘、毛孔粗大，1天至少要洗3次臉才夠；中性膚質只要早晚各洗1次就沒有問題；乾性膚質的特性是如果洗完臉沒有擦保濕品就直接上妝，很容易覺得皮膚緊繃、乾燥及容易脫妝；極乾膚質即使已經擦了保濕品，但若空氣的濕度不夠，還是可能再脫妝，必須再補充保濕品，而其他部位的皮膚也有極乾的現象。

《解決方法》極乾膚質的人，除了要選擇乾性膚質適用的保養品外，也要增加使用的次數，經常補充保濕品，做完保濕、補充皮膚的水分後，還要用含有可以鎖住水分、含油脂的保養品擦在外層，才能把補進去的水鎖住不流失。

錯誤5、角質層太厚

保濕保養品擦了，鎖水保養品也擦了，為什麼皮膚還是乾燥？可能是皮膚缺水使得皮膚角質層比較厚，所以擦的保濕保養品比較難滲透進皮膚內。

《解決方法》要改善皮膚角質厚而影響保養品滲透的問題，建議洗完臉、洗完澡以後，在皮膚還透著水氣時，因角質細胞泡水會變軟、變薄，趕快擦上保濕品，這樣可以讓保濕成分更容易滲透進入到皮膚，之後再補上富有油脂的乳霜等保養品鎖住水分。

錯誤6、錯把皮膚老化當成乾燥

皮膚有點乾、有細紋，毛孔粗大鬆弛，很多人誤以為這是皮膚乾燥的症狀，但其實卻是錯把輕度老化的狀況，誤當成是皮膚乾燥來處理。

《解決方法》如果是早期小細紋引起的皮膚紋路或是毛孔粗大，光用保濕產品恐怕不夠，可能要透過雷射儀器的輔助。

錯誤7、怕跑廁所，喝水少

寒冷時節因為流汗比較少，所以跑廁所的次數比夏天幾乎要多上1倍，有些人怕頻尿，會盡量少喝水、不上廁所。但此舉容易造成水分攝取不足，不只皮膚會缺水，血液循環也會變差；當皮膚從裡乾到外，外面再怎麼保濕，效果還是有限，當皮膚越乾，表皮細胞缺水就會越乾皺，皮膚看起來更顯蒼老。

《解決方法》天冷時1天還是要補足2000c.c.的水分，只要持續幾天都有補足水分，膀胱會越來越習慣喝水的狀況，就比較不會那麼頻尿。

而有些人容易頻尿的原因，往往都是因為很長一段時間沒喝水，之後一下子喝很多水，水分大多沒有被利用到，就很容易頻尿；建議每1小時就要注意補充100～150c.c.的水，小口小口慢慢喝，就不易頻尿，容易忘記補充水分的人，可以準備小鬧鐘，隨時提醒自己每小時要喝1小杯水。

錯誤8、暖氣、電熱器，讓室內濕度不足

很多人因為怕冷，開暖氣造成空內濕度偏低，或是開著電熱器靠身體太近，造成皮膚表面又熱又乾。

《解決方法》室內開暖氣時，最好使用加濕器或在室內放盆水，不要讓濕度太低，使用電熱器時不能靠身體太近，使用暖氣或電暖器的人，皮膚的保濕和鎖水的保養工作要更加強。

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(中時電子報)