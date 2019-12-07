歌手謝和弦二度持有大麻被捕，由於事發前PO出影片疑似帶一名女子「開房間」，加上又被老婆Keanna舉報吸毒，被質疑感情生變，未料謝和弦交保返家後，竟在臉書曬出一名女子躺床刺青的影片，由於畫面中女子疑非老婆，讓網友哀求「別再二度傷害老婆」。

謝和弦持有大麻被捕交保後，在臉書曬出一名女子躺在床上刺青的影片，只見這名女子在腰上方刺了「勇敢」兩字，在旁錄影的謝和弦則是大讚：「真勇敢，刺完就勇敢了」，接著謝和弦曬出直播刺青影片，只見他刺在脖子上，圖案則像是外星人，雖然過程中不斷對鏡頭扮鬼臉，但仍不忘表示：「你看我手都在抖就知道有多痛了」。

謝和弦PO出女子刺青影片，但疑非老婆Keanna。（影片／謝和弦臉書）

不過有眼尖網友發現刺青女子疑似不是扣嫂，紛紛留言：「你有沒有好好陪伴扣嫂呀，她應該真的傷透了心」、「不要再傷害扣嫂了，她真的很愛你」、「 你一定要好好的和扣嫂在一起，不要再傷她的心了」。

謝和弦直播刺青影片。（影片／謝和弦臉書）

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(中時電子報)