該發生的事情還是發生了！尼克官方7日宣布，總教練費茲戴爾與助理教練基特史馬特已經遭到開除，助教麥克米勒已經被任命代理總教練，看來尼克高層擺明就是拿費茲戴爾當作本季目前只拿4勝18敗的代罪羔羊，他也只能自認倒楣。

只是費茲戴爾領軍戰績確實很淒慘，他從去年夏天開始帶領尼克，累積戰績21勝83敗、勝率2成02，是尼克隊史29名總教練當中最爛的，先前尼克分別輸給公鹿44分與金塊37分，這是尼克創隊74年以來，首次連兩場輸30分以上。

可是尼克本季戰績如此悲慘，主因根本不在費茲戴爾身上，而是今年夏天他們明明擁有足夠的薪資空間簽下頂級球星，卻因厄文、杜蘭特等人突然反悔，迫使他們只能簽下一堆二線球員應急，今年探花貝雷特表現又不如預期，自然無藥可救。

目前傳出最有可能接掌尼克兵符(另一個倒楣鬼？)的人，將是前溜馬教練馬克傑克生，以及馬刺女助理教練貝琪哈蒙，其中曾替紐約自由女神隊效力的哈蒙，假如尼克願意提供4到5年的長約，將會很有意願接下這個燙手山竽。

(中時 )