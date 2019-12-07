台糖尖山埤江南渡假村超大型「夢幻光雕聖誕樹」，裝設有近2萬顆LED光雕燈，色彩變化無窮。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台糖尖山埤江南渡假村超大型「夢幻光雕聖誕樹」，裝設有近2萬顆LED光雕燈，色彩變化無窮。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

聖誕節即將到來，各景點矗立起繽紛耀眼的聖誕樹，台糖尖山埤江南渡假村今年精心打造首座超大型「夢幻光雕聖誕樹」，裝設有近2萬顆LED光雕燈，色彩鮮豔亮麗、光澤變化無窮，因光雕聖誕樹高度達520公分，諧音恰好是我愛你，也因此成為年輕人拍照打卡的新亮點。

江南渡假村「夢幻光雕聖誕樹」自即日起至明年1月1日每晚17：00至22：30每半小時呈現15分鐘精彩光雕秀。12月31日園區舉辦聖誕跨年晚會，特別邀請知名樂團帶來現場LifeShow及摸彩活動，陪伴貴賓們一同倒數，共渡歡欣愉悅的跨年夜。

此外，12月份並推出超值星光票，每日17：00以後入園只要120元／人，還可抵用中、西餐廳及酒吧消費，想要帶另一半或家人一齊享受浪漫晚餐並體驗「光雕聖誕樹」的夢幻魔力，至江南粉絲頁拍照留言還可參加抽獎。

江南渡假村由南二高下柳營交流道只要5分鐘即可抵達，活動詳情請上尖山埤江南渡假村官網查詢。

(中時 )