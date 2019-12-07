一名沙烏地阿拉伯空軍訓練生今天在一座美國海軍基地開槍，造成3人喪命，之後自己也被警方擊斃。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼很快就向美國總統川普致上哀悼之意。

法新社報導，槍擊案發生在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍航空站教學大樓，有8人受傷，包括2名前往處理此案的警長副手。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，槍手來自沙烏地阿拉伯；在美國911事件涉案的19人中，有15人也來自沙烏地阿拉伯，其中有些曾在佛州民航學校上過課。

迪尚特在記者會中說：「犯案人是外籍人士，身為沙烏地阿拉伯空軍一分子，之後來到我們土地上受訓，我們對他顯然會有很多疑問。」

他表示：「很明顯地，沙烏地阿拉伯政府需要好好給受害者一個交代，我認為他們對這裡有所虧欠，因為（犯案人）是他們的人。」

海軍上校金塞拉（Timothy Kinsella）說，槍手是飛航訓練生，是在基地上受訓的數百名外籍學生之一。

根據沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）消息，案發後，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）致電川普，譴責這起槍擊案，並指「這起令人髮指的犯罪行凶者不代表沙烏地人民」。

川普在推特發文表示，沙爾曼「剛打電話來表達他真誠的哀悼之意，並向在佛州彭薩科拉攻擊案中死傷戰士的親友表達同情」。

路透社引述兩名熟知此案的匿名美國官員消息表示，犯案人是名為阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）的少尉。

(中央社)