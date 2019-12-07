美國之音今天報導，美國商務部長羅斯指出，目前與大陸達成貿易協定的最大障礙是缺乏信任。他說：「（大陸）遵守諾言的記錄不怎麼樣，因此我們確實需要一個良好的執行機制，而這是最難做到的。」

美國之音引述羅斯日前接受雅虎財經採訪報導稱，美陸兩國正就達成「第一階段」貿易協定進行談判。美國總統川普表示，如果雙方無法達成協議，將按原計畫在12月15日對價值1560億美元的大陸商品加徵關稅。

羅斯說：「這不是一個確定的最後期限，但這是一個他們會關注的資料點。」

川普政府為與大陸簽署貿易協定，設定了幾個關鍵條件。羅斯表示，大陸需要通過新的改革來滿足川普的要求。

羅斯稱：「更多現時貿易、減少我們的赤字……還有結構性改革、尊重智慧財產權、不再強迫技術轉移、不再補貼國有企業。」

美國之音報導，由於貿易戰久拖不決，美國一些企業開始抱怨關稅對他們業務的影響，羅斯對此回應稱，美國經濟正在蓬勃發展。

羅斯表示，「請記住，很多美國大企業都是真正的跨國公司。他們已經決定將其部分設施移至海外。」

惟羅斯坦承，美國農民受到美陸貿易戰的負面影響。

羅斯認為：「個別行業可能會有一些暫時的困難，比如農民。這些報復行動非常不公平地集中在美國農民身上。這就是為什麼川普總統向農民發出數百億美元，度過這個艱困時期，直到我們為他們打開更好的海外市場。」

羅斯指出，雖然有部分「摩擦調整」，不過「總體而言，經濟正在蓬勃發展，人們的生活正在改善。我們在正確的道路上。」

(中時 )