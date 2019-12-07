PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，雖面臨民調危機，支持者卻不以為然、堅定不移，各大造勢現場也人氣爆棚。韓黑不解韓如今公開反對民調，又直播洗衣、炒菜用意何在？韓粉卻打臉，認為韓本就屬非典型政治人物，這種戰法不僅走出自己的路，更能凝聚「庶民」感情。

網有在PTT論壇發文《韓國瑜不是要打一場轟轟烈烈的勝仗嗎》寫道：「笑死！韓粉和韓國瑜不是一直在那邊唱軍歌，不是說要打一場轟轟烈烈的勝仗嗎？啊韓國瑜現在在幹嘛！怎麼感覺都沒在攻擊啊！叫韓粉不要回答民調，叫大家去投蔡英文，直播洗衣，直播炒菜……我真的快笑死了！韓國瑜真是有趣呢！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「怎麼樣才是一場轟轟烈烈的選戰？」「韓導：轟轟烈烈是一種心態」、「吳董：一毛不拔，回家睡覺」、「啊不是有說dpp憑什麼」、「宋起碼會分100萬票以上，韓穩輸的」。

卻也有網友力挺韓國瑜，留言：「明年111你可能會哭出來」、「明天1／11鐵定是你哭的啦」、「我覺得韓其實是在進行一場很大的社會實驗，等著看他秀吧」、「韓本就是非典型政治人物，走老路就不是他了，否則去年大勝怎麼來的？」「洗衣、炒菜不行嗎？我覺得他這樣很接地氣，更貼近庶民情感，苦民所苦」。

(中時電子報)