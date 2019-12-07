指甲剪是家中的常備品，但它的功能可不只是有剪指甲，Youtube頻道《三分日記》發布了一則影片分享，指甲剪的7個隱藏功能。影片曝光隨即引發網友熱議，短短2週就吸引近80萬人觀看。

Youtube頻道《三分日記》發布一則影片分享，指甲剪是許多人會隨身攜帶的小工具，但今天才知道，除了剪指甲之外，其實還有7個很棒的隱藏功能。而影片曝光後，也立刻引起網友討論，2週內就吸引了近80萬人觀看。

指甲剪超神，竟然可以代替鉗子，折彎鐵絲。（圖／翻攝自Youtube,三分日記）

功能一：代替鉗子

要折彎鐵絲的時候，身邊一時沒有鉗子，可以用指甲剪來替代，只要將鐵絲，穿進指甲剪尾端的小洞，就能輕鬆將鐵絲折成字已想要的形狀。

功能二：剝線鉗

只要將指甲刀拆解，把用來按壓剪指甲的那塊鐵片拆掉，便能完美地剝除電線外皮。

功能三：代替螺絲起子

身邊臨時找不到工具轉開螺絲，可以用指甲剪內含的小銼刀，尖尖的部分對準螺絲頭就能輕鬆轉開。

功能四：嗑瓜子

常嗑瓜子的人可能會導致琺瑯質磨損，用手剝殼久了又容易痛，其實指甲剪是一個超好的剝殼工具，把瓜子塞到兩鐵面中間，一壓就成功囉！

指甲剪還能當作蚊香支架，連斷掉的蚊香都適用。（圖／翻攝自Youtube,三分日記）

功能五：蚊香支架

將指甲剪打開，再將銼刀的部分拉開呈90度，放在盤子中，就能當作蚊香支架使用。

功能六：收集指甲屑

剪指甲的時候總是亂噴，其實只要將指甲剪的兩邊用膠帶黏起來，指甲就會乖乖留在指甲剪裡，等剪完一次倒掉就行了。

功能七：拆包裹

指甲剪的小銼刀超級鋒利，只要輕鬆一劃，就能將包裹上的膠帶劃開。

影片曝光後，不少網友留言表示，「這指甲剪的主業是剪指甲，副業是瑞士刀吧？」、「看了我都想把它當鑰匙圈了」、「蚊香支架真的實用！斷掉的也適用很厲害」、「剝瓜子那個可能不衛生，可能需要準備一支專用來剝瓜子的」。

(中時電子報)