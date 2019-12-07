美國一對夫妻因為男方做過永久性結紮手術，女方為了想生子，決定求醫作人授精，最後挑選一名帥氣醫學院學生的精子，順利生了一名女嬰，不過女嬰41年之後研究家族病史、追蹤DNA時，竟然發現自己的生父是當年為母親作手術醫生。

據外媒報導，這對夫妻雖然都是再婚，都各自生子，但2人都想要有自己的小孩，但因男方已結紮，便找上一名醫師作人工授精手術，且挑好一名醫學院學生的精子，後來女方成功懷孕生下1女。

女孩長大後為了想了解家族病史，在「Ancestry.com」和「23andme.com」公開基因數據庫進行基因檢測時，意外發現當時執行手術的醫師，竟然偷偷注入自己的精子，成了她的「生父」，全家人就這樣被騙了41年。

這對夫妻一家人事後對醫師提及醫療中心控告欺詐、非法侵犯及構成情緒創傷，並求償7萬5000美元（約新台幣230萬元），惟醫師否認犯行，檢方仍在追查是否有更多同樣的受害人。

(中時電子報)