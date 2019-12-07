大陸官媒《環球時報》今天刊登新疆問題專家文章指控美國涉疆法案公然踐踏國際法，文章指出，美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》是對國際法和國際關係基本準則的肆意破壞和公然踐踏，其實質是濫用長臂管轄，以司法為名行霸權之實。

新疆發展研究中心學者朱衛年指出，美國「長臂管轄」本來是用於協調本土各州之間的司法管轄權。二戰後，逐漸形成了寬領域、成體系的「長臂管轄」法律依據，由總統行政命令、國會立法、部門法規條例規章等構成。

文章表示，伴隨「長臂管轄」內涵和外延的不斷擴展，已成為美打壓外國實體、干涉別國內政甚至顛覆他國政權的霸權工具。這種強權政治披著在國內「合法合規、有章可循」的外衣，不僅為美國染指他國內政提供法理基礎，又能因實施各種制裁帶來其在國內的實際執法效力，被美國一些人及組織頻頻濫用。

從美商務部將大陸新疆公安機關等28家實體列入出口管制實體清單到這次美眾議院通過法案，充分暴露其「以疆制陸」的險惡用心。

朱衛年稱，美國自二戰以來一直奉行強權政治，根本無視他國主權。此次美眾議院通過涉疆法案，罔顧大陸對新疆的完整主權，嚴重背離《聯合國憲章》第二條規定的「主權平等、不干涉本質上屬於任何國家國內管轄之事件」等重要原則，嚴重違反聯合國大會1970年通過的《國際法原則宣言》、嚴重挑戰國際司法實踐原則，也實質上破壞了健康的國際秩序和兩國關係。

文章稱，美國的「長臂管轄」顯然總是只有利於自己，在一個平等的國際社會中，有人總是搞「自己利益優先」，這勢必將毒化正常的國際秩序和發展環境，無論這個「優先方」如何標榜自己的正義性，事實上都不得人心。

文章強調，美方一些人及組織固守冷戰思維，妄圖通過涉疆法案打「人權牌」。事實上，

涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。美方一些人及組織在透支和損耗本國信譽，對「長臂管轄」的濫用和偏好，只會讓新疆人民更加眾志成城，把新疆發展好、建設好。

(中時 )