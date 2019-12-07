網友留言。（摘自館長臉書）

大選倒數37天，藍綠對決越發火熱，沒想到現在連雞排都參戰了！國民黨不分區立委參選人謝龍介日前嗆賭，若同黨總統候選人韓國瑜沒贏總統蔡英文90萬票，他將放2700份雞排。對此，館長陳之漢也不甘示弱表示，來賭啊！若蔡英文連任，他將發放1萬份雞排。嗆賭謝龍介的意味濃厚。

謝龍介日前在政論節目表示，他對韓國瑜選情相當有信心，認為韓會逆轉勝。謝更公開嗆賭，韓若沒贏總統蔡英文90萬票，他將發放2700份雞排。

對此，館長在7日凌晨在臉書發文，意有所指的表示，「請雞排是吧？這次小英贏，我請一萬份雞排，來比啊」！館長更豪氣說，「說到做到，因為我雞雞大」！

館長此文一出，立即獲得4萬網友大讚！網友紛紛留言表示，「台南感恩」、「這次吃定你了，我覺得3000不夠，要三萬」、「為何要比大小」、「明年0111是雞的受難日」、「全台灣的雞排店磨刀霍霍了」！

(中時電子報)