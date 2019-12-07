日前有一名吉隆坡網友在推特上發布了4張照片，無奈的表示自己遇上了一個「極品三寶」，對方直接將車「停」在他的車前18個小時，使他完全沒辦法將車開出去，還錯過了朋友的婚禮。

It’s almost 2020 tapi perangai double park still taknak ubah. Susah sangat ke tinggalkan no fon or tak tarik handbrake? Dari siang sampai ke malam beb aku tunggu, siap hujan. Here’s a gift for you. pic.twitter.com/SHlmsMXpJ6 — Sir Lipa (@karlsjam) December 1, 2019

根據推特，男子表示上周六下午他到朋友家附近的停車場取車，準備出席朋友的婚禮，然而當他到停車場時卻發現，一個三寶就直接將自己的黑色轎車橫停在男子的車前。導致他的車被「完全堵死」。他表示，車上沒有任何的聯絡方式，他只有讓車發出鳴笛聲，然而他等了1個多小時，卻完全沒有人來移車。

他最終放棄了前往朋友的婚禮現場，因為一趟車費需要60令吉(約台幣440元)。男子表示，他等到晚間7點車子仍然停在原地，沒有挪走。最終，失去耐心的男子，將一張紙條和「禮物」附在該車的擋風玻璃前。

他寫道「親愛的，謝謝你堵住我的車。請用這個，因為我們不想要再有另一個你。」男子表示，最終他只能以計程車代步，隔天再回到停車場時，那台轎車已經移走。有網友建議，若下次有遇到這樣的情況，可以要求吉隆坡市政局或地方政府拖走車子。

(中時電子報)