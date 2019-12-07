社團法人臺灣理財顧問認證協會舉辦「2019年CFP與AFP授證典禮活動」，其中，國泰金(2882)旗下國泰人壽新科認證CFP與AFP同仁以及累積總認證人數持續蟬聯業界第一，新科認證CFP與AFP共36人，累計有效持證CFP總人數達317人；國泰世華銀行新科認證CFP達40人，累積總認證人數達189人，同樣雙雙位居「銀行業第一」，且專業顧問團隊中，近4成以上的理財業務主管亦取得CFP國際專業認證，是全台擁有最多CFP專業顧問的銀行。總計國壽和國泰世華銀行有效持證CFP總人數達506人，是全台目前擁有最多CFP的金融機構。

隨著全球共同申報準則上路、全球反避稅浪潮以及美中貿易戰牽動，不少台商因應國際環境，思考調整全球投資布局、將境外資金匯回台灣；同時，也面臨事業移轉、傳承與退休等規劃通盤考量的關鍵時刻。國泰世華銀行有以專家團隊加上CFPR助攻，力求在全球遽變的局勢中，快速整合集團資源，回應客戶需求，以專業偕同客戶穩中求勝。

在國際金融理財界享有至高評價的「CFP認證理財規劃顧問」證照，取得過程需完成長達240小時的專業訓練課程，包含「租稅與財產移轉規劃、風險管理與保險、投資規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃」等5大面向專業知識，並需通過兩次專業檢核測驗，過程至少耗時一年。國泰世華銀行長期提供台灣企業及高資產客戶與國際接軌的全方位金融服務，同時亦致力於專業人才的持續養成，投入豐沛資源、推動扎實的「國際認證培訓」與「實務教育訓練」，積極提升CFP持證比例。

本次國泰世華銀行「5力全開」，在新科、累計證照數雙雙領先業界，展現國泰世華銀行對於專業的重視，讓理財顧問為客戶量身訂做專屬資產配置的全方位規劃能力。

國壽鼓勵已取得CFP證照同仁，持續深化金融專業能力及強化實務應用，針對客戶不同生涯理財目標，進行適當的規劃。日前取得CFP的業務團隊組隊參加台灣註冊財務策劃師協會舉辦的「2019台灣最佳財務策劃師選拔賽」，榮獲團體組「優良獎」專業肯定。獲獎團隊的財務規劃書內容須完整運用稅法、退休、投資、風險評估等全方位金融專業知識，針對實際客戶案例，深入分析客戶整體財務與資產配置狀況，切合短中長期理財目標與需求，提供資產配置及保險規劃建議，展現全方位理財專業實力。

(時報資訊)