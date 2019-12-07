食藥署近日已針對風險程度較高成分的藥品，要求業者逐批檢驗原料藥，經檢驗合格者，才能輸入台灣。（林周義攝）

新加坡近日公布3款降血糖藥二甲雙胍含微量致癌不純物，雖然此3款藥均未進口台灣，但國內同成分藥品共有140張許可證，食藥署將要求業者全面自主檢驗。此為示意圖。(達志影像/shutterstock)

降血糖藥驚傳出現致癌疑慮！繼降血壓藥、胃藥含致癌物風波後，近日新加坡公布3款降血糖藥(metformin)二甲雙胍含微量致癌不純物，雖然此3款藥均未進口台灣，但國內同成分藥品共有140張許可證，食藥署將要求業者全面自主檢驗。若血糖藥出問題，將衝擊全台百萬糖尿病患者。

食藥署藥品組科長洪國登表示，國內同成分藥品共有140張許可證，其中110張有在實際生產。胃藥異常事件後，食藥署隨召集專家，針對使用率高的藥品進行排序，並要求業者一一進行檢驗，目前為止未發現異常。因藥品數量龐大，完整的結果尚未出爐。

開業藥師沈采穎表示，metformin為65歲以下第二型糖尿病患的第一線降血糖用藥，在台的使用人數約有100萬，若真的出問題，將對他們的用藥安全產生衝擊。先前的文獻早就提醒政府需提高警覺，食藥署事隔許久才要求業者自主檢驗，動作已經太慢。

(中時電子報)