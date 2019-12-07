新竹地檢署檢察官張凱絜指揮新竹市警二分局專案小組，偵辦新竹縣林姓男子涉嫌經營六合彩賭博，5日持院搜索票執行搜索查獲，並發現林男涉經營總統選舉賭盤，6日搜索陳姓男子住，釐清選舉賭盤相關人流與金流。

檢方指出，林男涉嫌以在住處經營六合彩簽賭，現場查扣手機、帳冊、簽單等物，初步查證後發現林男另有以總統選舉結果為標的，供賭客下注的情形。

專案小組積極偵辦後，6日再向法院聲請搜索票獲准，執行搜索陳姓男子住處，以釐清選舉賭盤相關人流與金流等事項。林男涉嫌聚眾賭博經檢察官訊問後，以2萬元具保，後續案情，仍由檢察官與專案小組積極偵辦。

檢察長王文德表示，竹檢已積極投入各項選舉查賄制暴工作，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持「無底線」、「無上限」的原則與決心，主動展開查賄制暴行動，遏止賄選、暴力、假訊息、選舉賭盤、境外資金勢力介入本次選舉，達成淨化選風、選賢與能的終極目標。

(中時 )