網友表示網軍案影響到年輕人投票。

卡神楊蕙如的網軍案持續延燒，目前爆出多位民進黨人員跟楊蕙如都曾有接觸，在台灣政壇引起軒然大波，網友表示，這個議題直接打到年輕人的觀感，連便利商店的工讀生都直呼：不投票了！

網友在PTT發文表示，他到超商買東西，卻聽到工讀生很大聲的在討論網軍案，直接表示因為這次的事件「不投票了！」這讓他驚覺卡神案不僅僅是影響到PTT上的網友，連現實世界中年輕的一輩都影響甚深！這幾天媒體的播送，讓更多年輕人覺醒了！直呼1450還有沒有新招，在不然蔡英文就要完蛋了！

貼文引發網友討論，但是一項反韓的韓黑們還是不相信，表示「放心，蔡還是贏」、「年輕工讀生有投票權了嗎」、「工讀生會很大聲說自己政治立場這種話有點太假，你這故事要重編不然像反串」、「反串，聽到最多不投韓導了，改投宋省長」、「反串不累嗎？」但也有網友認為「好多1450狂噓耶」、「年輕人被集團性網軍洗腦這麼久，再不醒就腦死啦」。

(中時電子報)