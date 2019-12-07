韓國瑜龍華聖會參拜：希望大家一起祝福台灣 10:172019/12/07 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜7日抵達苗栗出席龍華聖會參拜一事，受到支持民眾，搶著要跟他握手。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜7日在苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長劉政鴻陪同下，出席龍華聖會參拜儀式，向神靈祈願國泰民安。（黃國峰攝） 韓國瑜上午至苗栗參加龍華盛會。(巫靜婷攝) 國民黨總統參選人韓國瑜7日赴苗栗參加龍華盛會，縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻都到場，徐耀昌並祝福韓國瑜明年順利當選。 韓國瑜說，宗教領袖這段時間默默付出，台灣人民選了「亂」來代表感受，心中百感交集，的確，台灣人民的內心是不安寧、浮動、對未來是憂心的。龍華盛會多年來，非常熱心推動，號召宗教界為台灣人民土地祈福，為幸福祈禱，希望大家一起祝福台灣平平安安。國泰民安要靠自己，我們自己要做好我們的工作，祝福鄉親平安喜樂。 (中時 ) #韓國瑜 #祝福 #盛會 #龍華 #徐耀昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ 08:532019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 高雄只要守住這些票 輔選人士：韓就會贏 10:252019/12/03 政治 韓國瑜撿到炮，但要會用 04:102019/12/04 時論廣場 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 韓國瑜「蓋民調」後 吳崑玉：要拿出強項嗆蔡 05:492019/12/05 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 不滿被抹紅！WSJ專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 10:042019/12/06 國際 澤尻英龍華「辜負了大家的期望」書面致歉悔染毒 21:112019/12/06 娛樂 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 嗆龍介2700算啥？館長加碼萬份雞排賭蔡贏 - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 韓陣營「秘密殺手鐧」提前曝光？韓黑剉咧等 - 政治 韓國瑜戰法詭異？網：恐怖在後頭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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