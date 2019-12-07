國民黨總統參選人韓國瑜7日在苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長劉政鴻陪同下，出席龍華聖會參拜儀式，向神靈祈願國泰民安。（黃國峰攝）

韓國瑜上午至苗栗參加龍華盛會。(巫靜婷攝)

國民黨總統參選人韓國瑜7日赴苗栗參加龍華盛會，縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻都到場，徐耀昌並祝福韓國瑜明年順利當選。

韓國瑜說，宗教領袖這段時間默默付出，台灣人民選了「亂」來代表感受，心中百感交集，的確，台灣人民的內心是不安寧、浮動、對未來是憂心的。龍華盛會多年來，非常熱心推動，號召宗教界為台灣人民土地祈福，為幸福祈禱，希望大家一起祝福台灣平平安安。國泰民安要靠自己，我們自己要做好我們的工作，祝福鄉親平安喜樂。

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