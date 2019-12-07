黃偉晉加盟國際唱片公司愛貝克思avex taiwan，以個人之姿回歸歌壇，近日推出全新創作單曲〈北極光〉，這首充滿迷幻孤寂的〈北極光〉，紀錄他在退伍前生病、味覺喪失的歲月，他透露自己情緒陷入低潮時，都會靠聽歌得到治療進而救贖自己，甚至搞笑舉例自己的「救贖之光」，其實是來自陳綺貞及楊繡惠，讓人驚嘆反差極大。

黃偉晉解釋在音樂裡得到救贖的浮木，其實是聽偶像陳綺貞的歌來紓壓，他舉例：「陳綺貞有一首歌叫〈每天都是一種練習〉，有一陣子我真的是工作也好、生活也好，心情都沉浸在黑洞裡，我聽到這首歌，就會提醒自己，每天每天都會遇到新的問題，每天每天都是一種練習。」打趣稱自己也是藝人楊繡惠的頭號粉絲，笑說：「你說繡惠姐的搞笑，有什麼很深的含義在裡面嗎？沒有，但她搞笑帶給別人歡樂的時候，會讓我在不開心時得到治癒。」

〈北極光〉MV設計許多類一鏡到底的獨角戲，偉晉得一個人在鏡頭前演出尋找洞口、抽象找自己的戲份，角色十分吃重！其中一幕，導演安排他形單影隻的穿梭在一場霓虹派對中，明明是記錄他置身在派對中仍感覺到孤獨感，但只要一出鏡頭，他聽到陣容龐大的臨演們齊發的吆喝聲，便忍不住狂憋笑，原來，「因為學生臨演們吆喝的tempo都很一致，通常你在派對上面是很吵雜的，但他們東一句西一句混在一起，剛好完全是合唱團，經過他們都要提醒自己不要笑、不要笑」，且只要他一經過，臨演們都會自動禮讓出一條動線，讓他見此情況又忍不住狂噴垃圾話，笑稱整個場面根本像是「八仙過海」，一秒歪樓。

在MV中，黃偉晉不只挑戰「尷尬症」，甚至還遭遇上傾盆大雨，意外淋成一場濕身戲。原來導演特別多抓一天上陽明山黑森林出外景，好巧不巧，當天外頭下起滂礡大雨，雨勢之大，讓他妝髮差點全毀，全身淋得溼答答，尤其路上「步步驚心」，他得不時望向遠方，在大雨之中做出找尋自己的模樣，一個不小心，差點踩到地下的石頭或凹槽踉蹌跌倒，這些都增添拍攝MV的困難，但他風雨生信心，最終還是完成了挑戰。

黃偉晉推出全新創作單曲〈愛貝克思提供）

黃偉晉推出全新創作單曲〈愛貝克思提供）

(中時 )