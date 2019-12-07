有5縣市低溫特報（黃色燈號），將可能出現10度以下氣溫。（圖／氣象局）

低溫特報紅橙黃，今年2019新措施。（圖／氣象局）

受大陸冷氣團及輻射冷卻的影響，氣象局表示，今(7)日至9日各地氣溫明顯偏低，而今天下午到明午有5縣市出現低溫特報（黃色燈號），氣溫將有可能下探致10度，請民眾特別注意保暖！

今早氣象局指出，今天下午到明(8日)上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣和金門縣等5縣市低溫特報（黃色燈號），西部平地的空曠處可能會出現10度以下低溫，而連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度，請特別注意保暖！

氣象風險公司專家吳聖宇也表示，冷空氣南下導致溫度偏低，今晨(7日)中北部已出現11到13度的低溫，白天溫度也不易上升，中北部、東北部高溫預估只有14到16度左右，今晚到明晨(08日)輻射冷卻效應明顯，各地空曠地區低溫有機會降到10-12度，可能需等到明晨陽光普照後，溫度才會慢慢回升，但是溫度偏低，請多注意自身以及家人的身體健康。

此外，氣象局今年推出新措施，低溫特報分為紅橙黃3個燈號，紅燈表示氣溫連續24小時低於6度；橙燈表示最低溫10度，且連續24小時氣溫低於12度，或最低溫低於6度；而今日發佈的低溫特報黃燈，則是最低溫低於10度。

(中時電子報)